Cerca de 200 ex-militares que foram desmobilizados manifestaram-se em Luanda, desafiando as regras do estado de emergência que vigora em Angola desde 27 de Março devido à pandemia de covid-19, confirmou a Lusa junto de fontes policiais.

Os manifestantes que na terça-feira percorreram algumas ruas da Maianga, no centro de Luanda, fazem parte de um grupo de ex-militares das Forças Armadas Angolanas (FAA) que há alguns anos reivindicam ser enquadrados na Polícia Nacional.

Segundo as mesmas fontes, não houve detenções.

No ano passado, os ex-militares, que desde 2014 foram desmobilizados das FAA, fizeram duas manifestações na capital angolana para reclamar a entrada na Polícia Nacional, tendo um outro protesto ocorrido na província do Huambo, com o mesmo propósito.

Já em Janeiro último, o comandante-geral da Polícia Nacional angolana, Paulo de Almeida, apelou aos antigos combatentes para deixarem de se manifestar, considerando este comportamento negativo para a entrada naquela força.

De acordo com Paulo de Almeida, a integração dos ex-militares na polícia não é automática, nem é uma transferência, mas obedece a mecanismos e processos de apuramento e selecção.