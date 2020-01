O processo de candidaturas à venda livre e arrendamento das residências na Centralidade do Zango 5, começam à meia-noite da próxima segunda-feira, 27, no portal www.imocandidaturas.co.ao , informou esta terça-feira em conferência de imprensa o Ministério do Território e Habitação.

Segundo o secretário de Estado do Ministério do Território e Habitação, Joaquim Silvestre António, o Governo tem disponíveis cerca de 2. 390 Imóveis, entre vivendas e apartamentos no Zango 5, ficando de fora outras centralidades do País, como as do Bié, Benguela e Namibe e, também a do Zango 0, que tem mais de 1000 apartamentos fechados.

Este processo arranca dois meses depois do inicialmente previsto pela titular do Ministério da Ordenamento do Território e Habitação, Ana Paula de Carvalho, e vai até à meia-noite do dia 5 de Fevereiro.

Segundo Joaquim Silvestre António, só na Centralidade do Zango 5 foram construídas 7.964 unidades habitacionais, mas já foram comercializadas 40% para a função pública e 30% para as grandes empresas do Estado e privadas.

As unidades habitacionais na Centralidade do Zango 5 estão divididas em tipologias de vivendas isoladas, de três quartos, vivendas geminadas, também de três quartos, e de apartamentos com o mesmo número de quartos.

De acordo com Joaquim Silvestre António, a Centralidade terá as modalidades de arrendamento, propriedade resolúvel e a pronto pagamento.

Para os arrendamentos, o Ministério do Território e Habitação tem disponíveis 1.939 residências, na propriedade resolúvel 411, e para o pronto-pagamento estão disponíveis 40 vivendas isoladas.

Em relação ao processo de arrendamento, o mesmo estará a cargo do Instituto Nacional de Habitação, e as propriedades resolúveis estarão sob responsabilidade do Fundo de Fomento Habitacional.

Quando aos preços, Joaquim Silvestre António disse que são variáveis em função da tipologia da residência.

Assim, os apartamentos T3 irão rondar os 8,0 milhões Kz, as vivendas, vão dos 11 aos 13 milhões de kwanzas e o candidato terá de pagar 40% do valor da residência.

Já nos arrendamentos, a prestação mensal será de 15 mil Kz e será apenas para os cidadãos com rendimento mensal até 121 mil kwanzas.

Após o encerramento das candidaturas via portal, será realizado, segundo o secretário de Estado, um sorteio, 15 dias após o encerramento das candidaturas, para se apurar dos 2.390 candidatos à Centralidade.

Os candidatos sorteados serão notificados por via de mensagem ou por E-mail, para a preparação das condições da entrevista, assinatura do contrato e pagamento da primeira prestação, assim como para a recepção das chaves.

De acordo com o secretário de Estado, quem já comprou uma residência numa Centralidade do Estado não tem direito a inscrever-se.