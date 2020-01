Inscrições para Centralidade do Zango 5 arrancam na próxima terça-feira

O processo de venda livre de residências na Centralidade do Zango 5, inaugurada em Dezembro do ano passado, tem inicio na próxima terça-feira, 21, e, como novidade, o Fundo de Fomento Habitacional (FFH), do Ministério do Território e Habitação, traz pela primeira vez habitações em regime de arrendamento.