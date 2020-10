José Teixeira da Conceição, de 45 anos, actual administrador municipal da Banga, foi constituído arguido, detido e conduzido à cadeia da Comarca do Kwanza, na cidade de Ndalatando, na província do Kwanza Norte, por crime de gestão danosa no exercício de funções de 2014 a 2017 como administrador municipal do Lucala, disse ao Novo Jornal o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC), Adão Morais.

O administrador foi arrolado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) junto do SIC-Kwanza Norte, no âmbito do processo-crime nº 07/2020, que envolve Francisco Diogo "Lombi", ex-director do Gabinete de Estudo e Planeamento (GEP) da administração municipal do Lucala, Pedro Neto "Pepé", chefe do Departamento de Finanças do Hospital Municipal, e um gerente de uma dependência bancária do Banco Angolano de Investimentos (BAI), cujo nome não foi revelado.

De acordo com Adão Morais, os arguidos, além dos crimes de peculato e associação criminosa, "estão igualmente acusados de falsificação de documentos, violação das normas de execução do plano do orçamento, participação económica em negócios e associação criminosa".

O responsável pela comunicação do SIC fez saber ainda que, durante a semana passada, por ordem da PGR, o SIC deteve o ex-administrador municipal do Bolongongo, Miguel Manuel, por crimes de peculato e gestão danosa, e, em menos de três dias, o homem foi posto em liberdade.

"Após três dias detido, Miguel Manuel foi posto em liberdade e ficou notificado a apresentar-se periodicamente na PGR em Ndalatando", disse, salientando que o arguido ficou proibido de ausentar-se da província "sem autorização do Ministério Público (MP)".

Segundo conseguiu apurar o Novo Jornal, o SIC está a investigar outros processos-crime "de associação criminosa, branqueamento de capitais e peculato que envolvem funcionários públicos na província do Kwanza Norte".