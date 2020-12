O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve dois homens que se encontravam foragidos das autoridades, no município do Lucapa, província da Lunda Norte, que tinham pendente um mandado de detenção para aguardarem o julgamento em prisão preventiva por crimes de homicídio qualificado e roubo, em que foi vítima um cidadão oriundo da Guiné-Conacri, de 35 anos, proprietário de uma cantina.

O mandado de detenção foi emitido pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Lunda Norte, datado de 2 deste mês, soube o Novo Jornal, de fonte da Procuradoria-Geral da República (PGR), na Lunda Norte.

Ao Novo Jornal, o porta-voz da Delegação do Ministério do Interior na Lunda Norte, inspector-chefe de Migração Rodrigo Zeca, referiu que o homicídio ocorreu no dia 29 do mês de Novembro, na localidade de Samulambo, "quando os suspeitos, munidos com arma de fogo, do tipo AKM-47, foram assaltar a vítima e durante o assalto efectuaram um disparo à queima-roupa que o atingiu mortalmente".

O responsável pela comunicação do Ministério do Interior na província da Lunda Norte salientou que os acusados foram detidos na sequência de uma investigação iniciada no mês passado.

"Durante a detenção dos implicados, foi ainda apreendida a arma de fogo usada para o crime de homicídio qualificado e recuperamos a motorizada da vítima que os acusados roubaram no dia do crime", afirmou.