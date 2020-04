MINSA abre período de reclamações para candidatos ao concurso público de 2019

Os mais de 70 mil candidatos que realizaram provas para as 7.000 mil vagas no sector da Saúde têm até ao dia 30 deste mês para apresentar as suas reclamações, anunciou esta sexta-feira em Luanda o director nacional dos Recursos Humanos do Ministério da Saúde, Baptista João Monteiro.