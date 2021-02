Dobrada pela cintura e com olhos fixos no solo, a mulher de corpo franzino segurava, entre as duas mãos, a enxada com a qual amanhava a terra. O sol caía inclemente sobre as costas dos camponeses, na sua maioria mulheres, na Funda, uma comuna do município de Cacuaco, que dista a 34 quilómetros a Norte de Luanda.

A localidade, que se estende por uma área de 54 Km2, não é apenas uma das cinturas verdes de Luanda que produz, essencialmente, hortofrutícolas, mas também é conhecida pelas suas potencialidades piscatórias, devido, sobretudo, à pesca fluvial, principalmente na lagoa da Quilunda, onde se procede à captura do cacusso e do bagre.

A estrada que nos conduz à Funda é asfaltada, mas apresenta rupturas e buracos em determinados pontos onde o asfalto sumiu, corroído pelo tempo e pela falta de manutenções.

No início do troço, há homens e máquinas em movimento que procedem à colocação de um novo tapete asfáltico, assim como abrem valas nos dois lados da via, que vão permitir o escoamento das águas pluviais.

Numa das várias hortas localizadas nos dois lados da estrada, avistámos Verónica Vinalasso. A camponesa não sabe quantos anos tem, mas lembra-se de que nasceu no longínquo ano de 1952. Sorriu e agradeceu quando lhe revelámos a sua idade.

Apesar dos 68 "cacimbos" que carrega sobre os ombros, a sexagenária possui uma força extraordinária e destreza no cultivo da terra, o que contrasta com o aspecto frágil do seu corpo.

Conta que chegou à Funda em 2005, vinda do Huambo, província onde nasceu se manteve até aos 52 anos. Veio ao encontro da filha, que vive naquela comuna "há muitos anos", assim como em busca de trabalho, porque a vida na sua terra natal "já não estava a dar", confessa.

Numa pequena extensão de terra escura e aparentemente sequiosa, que Verónica diz ter sido arrendada por um dos seus dois filhos, a camponesa cultiva couve, batata-doce, milho, gimboa e quiabo.

