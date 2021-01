Todos os passageiros, incluindo pessoal diplomático e consular, que regressarem de países afectados com as estirpes do SARS-CoV-2 VUI 202012/01 e SARS-CoV -2 B.1.351 vão passar a ser obrigados a fazer quarentena institucional de 14 dias. O decreto vai entrar em vigor brevemente e lista dos países será também divulgada pelo Ministério da Saúde.

A medida, que vem expressa num decreto conjunto dos ministérios do Interior, das Relações Exteriores, dos Transportes e da Saúde, a ser publicado nos próximos dias e foi confirmada ao Novo Jornal por uma fonte do Ministério da Saúde, é válida para todos os cidadãos nacionais, estrangeiros residentes em Angola, e estrangeiros detentores de visto de trabalho, bem como para o pessoal diplomático e consular proveniente de países afectados com as novas variantes do SARS-CoV-2.

"A quarentena institucional e a realização dos testes de controlo nos centros de quarentena públicos devem ser comparticipadas pelos cidadãos, e, nos casos dos passageiros que recusem a quarentena institucional nos centros públicos, as autoridades competentes podem autorizar que o façam em unidades hoteleiras previamente aprovadas pelo Ministério da Saúde, com custos próprios", determina o decreto.

A opção pelo cumprimento da quarentena institucional numa unidade hoteleira aprovada deve ser definida aquando do agendamento da viagem e estar sujeita à confirmação pelas autoridades sanitárias, devendo os passageiros indicar no formulário de registo de viagem a unidade hoteleira e comprovativo de reserva, refere ainda o documento.

"Todos os operadores de transporte aéreo, terrestre e marítimo que operam no território nacional devem comunicar previamente aos seus passageiros sobre o cumprimento das medidas tomadas, sob pena de responsabilização nos termos da legislação nacional e internacional em vigor", lê-se.

Segundo o documento, compete ao Ministério da Saúde, com base na evolução da situação epidemiológica internacional, proceder à actualização regular da lista dos países com a circulação das variantes do SARS-CoV-2 VUI 202012/01 e SARS-CoV-2 B.1.351 (501Y.V2).

Para o embarque nos voos internacionais para Angola continua a ser obrigatória a apresentação de teste de RT-PCR SARS-COV 2, com resultado negativo, efectuado nas 72 horas anteriores à viagem.