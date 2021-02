O Serviço de Investigação Criminal (SIC) anunciou esta quarta-feira a detenção da cabecilha de uma rede internacional que traficava droga em Angola, Brasil e Portugal e que em Janeiro deste ano tentou introduzir 1.300 quilos de cocaína provenientes do aeroporto brasileiro de Guarulhos, São Paulo, informou hoje o porta-voz do SIC-geral, superintendente de investigação Manuel Halaiwa.

A cidadã nacional, de 40 anos, conhecida por "Bibicha", é acusada de ser a mandante e destinatária de parte da droga (cocaína) que era retirada do interior das aeronaves provenientes da República Federativa do Brasil e de Portugal, em colaboração com os funcionários da empresa GHASSIST, já detidos, avançou ainda Manuel Halaiwa ao Novo Jornal.

O Novo Jornal soube ainda que o SIC-geral, também deteve um homem de 42 anos, marido da suposta cabecilha de rede internacional de drogas, de nacionalidade Nigeriana, indiciado em crimes de tráfico de drogas e falsificação de documentos, conhecido por Gabriel.

"A detenção do casal ocorre na sequência das investigações em curso no âmbito do processo-crime n°3453/020-07, que culminou com a detenção de oito funcionários da empresa GHASSIST e um indivíduo que, por meio de um esquema devidamente delineado na facilitação da saída de drogas do interior das aeronaves provenientes de Guarulhos, São Paulo, para o exterior do Aeroporto Internacional de Luanda", explicou.

No decurso das investigações, segundo Manuel Halaiwa, "determinou-se que o referido casal tem sido citado de forma recorrente como aliciadores e receptores da droga retirada do interior das aeronaves".

O responsável salientou que ficou comprovado que a cidadã Bibicha é tida nas lides do tráfico de droga como a mulher que mais droga introduziu no território angolano.

"Ela e o seu marido possuem um ficheiro de antecedentes criminais carregado, com destaque para a sua implicação em dois processos-crime registados em 2014 e 2015, cujos trâmites correm no Departamento de Investigação Criminal do Aeroporto Internacional de Luanda, por tráfico internacional", afirmou o responsável pela comunicação do SIC-geral ao Novo Jornal.

A cabecilha, o seu comparsa e os oito funcionários da empresa GHASSIST estão em prisão preventiva, medida aplicada pelo magistrado do Ministério Publico (MP) junto do SIC-geral.