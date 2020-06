O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve o secretário-geral do governo provincial do Kwanza Sul pela segunda vez este mês, a primeira por suspeita de peculato e agora por violação das medidas de coacção que lhe foram aplicadas.

De acordo com a Angop, Carlos Henriques, que já tinha sido detido a 10 de Junho por suspeita de peculato - crime de subtracção ou desvio de dinheiro ou bens públicos com abuso de confiança por funcionário público -, voltou agora, na segunda-feira, 29, a ser detido pelo SIC, em sua casa, em flagrante na posse de documentos relacionados com a gestão financeira do governo provincial que lhe foram levados por dois funcionários.

Carlos Henriques tinha sido detido a 10 e posto em liberdade a 22, com medidas de coacção, estando impedido por estas de quaisquer contactos com pessoas ou actividade relacionada com o cargo.

Os três indivíduos vão ser hoje presentes ao Ministério Público para interrogatório.