Os taxistas do município de Cacuaco, Luanda, vão estar parados até sexta-feira em protesto contra as novas rotas definidas pela administração municipal, alegando que as vias se encontram em mau estado de conservação, "o que é prejudicial para os veículos e coloca em perigo os seus ocupantes".

O descontentamento dos taxistas, filiados na Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola (ANATA) e Associação de Motoqueiros Transportadores de Angola (AMOTRANG), tem a ver com a escolha, pela Administração Municipal de Cacuaco, das novas rotas e paragens para táxis colectivos e moto-táxis.

O administrador municipal de Cacuaco, Auzilio Jacob, em declarações à Angop, disse estar aberto ao diálogo e justifica que a decisão da escolha de novas rotas visa evitar os constantes assaltos a mão armada, sendo os taxistas as principais vítimas.

A necessidade de se manter um controlo rigoroso de todas as viaturas e motorizadas em circulação, acção coordenada pela Polícia Nacional, é outro dos motivos apontados.

Quanto ao mau estado de conservação de algumas vias de Cacuaco que fazem parte das novas rotas, o administrador esclareceu que muitas delas fazem parte do Plano de Intervenção Integral nos Municípios (PIIM) e entram em reabilitação nos próximos meses, com a previsão de asfaltamento de mais de 58 quilómetros de estrada, no interior do município, até ao final do ano.

A paralisação dos serviços de táxis está a criar enormes dificuldades na movimentação de pessoas, obrigando muitos a optarem por andar a pé ou a recorrerem a viaturas ligeiras descaracterizadas, que exercem actividade ilegalmente.

Com mais de um milhão de habitantes, fazem parte da circunscrição os distritos do Sequele, Kikolo, Cacuaco/Sede, Funda e Mulenvos.