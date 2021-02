Um navio de passageiros com mais de 700 pessoas a bordo naufragou no Rio Congo quando fazia a ligação entre a capital da República Democrática do Congo (RDC), Kinshsasa, e a cidade de Mbandaka, a norte, na província do Equador, estando confirmadas 60 mortes mas estão ainda desaparecidos mais de 350 pessoas que seguiam a bordo.

O acidente teve lugar na noite de Domingo para segunda-feira, perto da localidade de Longola, na província de Mai-Ndombe, no oeste da RDC e as causas, embora esteja ainda por conhecer o resultado do inquérito, devem estar, de acordo com os indícios já recolhidos, relacionados com o excesso de passageiros e de carga, bem como a falta de visibilidade.

Recorde-se que todos os anos morrem centenas de pessoas em naufrágios nas vias fluviais da RDC, país com mais de 70 milhões de habitantes, um dos maiores de África mas com a sua malha rodoviária praticamente inoperacional devido à falta de manutenção, obrigando a que os rios sejam a principal via de comunicação entre as 26 províncias deste gigante do continente africano.