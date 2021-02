Primeiro-secretário do MPLA em Benguela lançou o mote para as próximas eleições com a convicção de que vencerá o debate político. O seu adversário chega cauteloso, confiante na equipa, mas não menos concentrado numa conquista.

Ainda longe de Benguela, onde deverá chegar na próxima terça-feira, 16, o novo secretário provincial da UNITA, Adriano Sapiñala, ouviu já do seu homólogo do MPLA, Rui Falcão Pinto de Andrade, que vai ter tarefa complicada nessa importante praça eleitoral, para a qual foi chamado no quadro das recentes mexidas operadas pelo líder do seu partido, Adalberto Costa Júnior.

No lançamento do ano político 2021, em acto ocorrido no município da Catumbela, o também governador provincial reservou alguns minutos para analisar a chegada do deputado, sem ter perdido de vista a necessidade de militantes que ajudem a reforçar a presença e a acção política do partido no poder a vários níveis.

Saído de uma jornada de visitas e inaugurações, Rui Falcão disse ter dúvidas de que o secretário do "galo negro" consiga seguir as suas peugadas no debate político.

Tanto é que, segundo o membro do Bureau Político do MPLA, para as encomendas - confronto de ideias - basta o seu «Cacá», administrador e primeiro-secretário municipal dos camaradas no Lobito, um terreno onde, lembramos, a UNITA tem tradição.

