O antigo director-geral do GRECIMA, Manuel Rabelais, através do seu advogado, prescindiu das presenças dos jornalistas Gonçalves Ihanjica, ex-director de informação da TPA, Mariano de Almeida, ex-director de informação da MFM, e Guilherme Simões.

As três testemunhas foram arrolados no primeiro dia de julgamento, que decorre no Tribunal Supremo, mas foram dispensadas por se considerar não ser necessária a sua presença para a descoberta da verdade material.

A defesa não explicou quais os motivos que levaram Rabelais a dispensar as únicas testemunhas no processo, arrolados no primeiro dia do julgamento.

A sessão prossegue ainda com o interrogatório a Manuel Rabelais, desta feita já na instância do Ministério Público.

Depois do interrogatório do antigo director-geral do GRECIMA, será a vez do réu Hilário Santos ser ouvido.