A expressão já nos é familiar e tem sido usada pela ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, e pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, durante as sessões de actualização dos números da Covid-19. Estão no cumprimento de uma missão, no exercício de uma função, que é informar, clarificar, esclarecer os cidadãos, seja divulgando os dados actualizados, seja respondendo às questões dos jornalistas, tal como nós, no Jornalismo, estamos no cumprimento de uma missão de informar, no exercício de uma actividade que exige rigor, isenção, liberdade, responsabilidade, independência e objectividade em nome do interesse público. E, assim, vamos cumprindo a nossa missão e exercício de informação.