Tamoda era aquele que está na moda e basta», escrevia o autor para afirmar Mestre Tamoda. Um verdadeiro cultor da língua, um paladino das nobres causas linguísticas, mestre e inventor de interessantes estruturas lexicais, homem de reconhecido dotes de improviso e oratória, figura que gostava de diferenciar o falar do dizer, um verdadeiro encenador. Uma verdadeira figura do seu tempo, mas que os do nosso tempo vão perdendo a oportunidade de ler. «A bola com feitiço», «Kahitu», «Manana», entre outros contos, constam da obra «Mestre Tamoda e Outros Contos», da autoria de Mendes de Carvalho "Uanhenga Xitu", nacionalista, político e escritor angolano falecido em Fevereiro de 2014 (no próximo dia 29 assinalam-se os 96 anos do seu nascimento).