Em alusão ao 5 de Maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa, o país acolhe, de hoje, dia 4, a 8 deste mês, a Semana da Língua Portuguesa, iniciativa cujo objectivo é "analisar o estado actual do português no mundo e em Angola, perspectivar a evolução e a expansão, bem como o impacto deste idioma no contexto de línguas em contacto, além de propor acções para a consolidação da política linguística do país".

Organizado pelos ministérios da Educação e das Relações Exteriores e pela Comissão Nacional da UNESCO, o evento será transmitido online na página de Facebook do Ministério da Educação (MED), com a maioria dos prelectores a emitir as comunicações a partir de casa, que, por sua vez, poderão ser visualizadas em directo na página de Facebook do MED e também no Youtube.

Sob o lema Uma língua, várias realidades, a Semana da Língua Portuguesa possui um programa que prevê também debates televisivos e radiofónicos. Com um total de seis painéis - cada um deles direccionado a aspectos como a política de língua, norma e variação linguísticas, lexicologia, lexicografia e terminologia -, o evento terá um diversificado leque de prelectores, que abordarão temas como O estatuto da língua portuguesa na UNESCO, A variação fonético- fonológico no português de Angola e Os fenómenos neológicos no português falado em Angola.

Com esta iniciativa, os organizadores esperam, entre outros, incentivar a criação de políticas que tornem o ensino do português cada vez mais eficiente e integrador, reforçar as políticas de língua, através do desenvolvimento de projectos, e elevar a consciência sobre as políticas da língua.