1º de Agosto recebe 200 milhões kz da cláusula de rescisão do internacional angolano Capita

A direcção do 1º de Agosto, sob presidência do general Carlos Hendrick, confirma ter recebido, nos últimos dias, os 200 milhões de kwanzas referentes à cláusula de rescisão do internacional Osvaldo Capemba Capita, apurou o Novo Jornal.