Afrobasket: Processo na justiça americana «trava» regresso de Sílvio à Selecção

A contas com a justiça norte-americana, do Tribunal Distrital do Condado de Douglas, devido ao seu envolvimento numa briga no interior de um bar, ocorrida na passagem de Ano Novo (2019 -2020), Sílvio Sousa é uma das principais ausências da Selecção Nacional na "janela" de apuramento para o Afrobasket 2021.