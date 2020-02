As formações do 1º de Agosto e do Petro de Luanda, já eliminados nos seus grupos, jogam este sábado, 01, a sexta e última jornada dos grupos A e C da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol. Os dois representantes angolanos ainda não tiveram vitórias em cinco jogos realizados.

O 1º de Agosto e o Petro de Luanda têm três pontos cada, fruto de três empates, a formação militar empatou duas vezes em Luanda e uma fora de casa (na Zâmbia), e somou duas derrotas.

O Petro de Luanda, nas duas deslocações que fez ao terreno dos adversários somou derrotas pesadas, e nos três jogos que fez em Luanda, nos Estádio 11 de Novembro, empatou.

Os dois representantes angolanos jogam pela honra, uma vez que não conseguiram chegar aos quartos-de-final da Liga, onde o Petro chegou em 2001 e o 1º de Agosto em 2018.

O 1º De Agosto, tetra-campeão nacional, despede-se da competição, em casa, amanhã, frente ao Zamalek do Egipto, às 14:00, no Estádio Nacional 11 de Novembro.

O TP Mazembe da RDC comanda o Grupo A com 11 pontos, seguido do Zamalek com oito. Na terceira posição está a equipa angolana do 1º de Agosto, com três pontos, os mesmos que o Zesco United da Zâmbia, no quarto e último lugar.

Já no Grupo C, os petrolíferos, também sem possibilidades de passar aos quartos-de-final, jogam à mesma hora, no Estádio 20 de Agosto 1955, na cidade de Bordji Bon Arréridj, diante do USMA da Argélia.

O Petro está no terceiro lugar com três pontos, e os argelinos são últimos com dois, num grupo onde o Mamelodi Sundowns é o líder com 11 pontos, seguido pelo Wydad Athletic Club, com nove, ambas já qualificadas para os quartos-de-final da 24ª edição da Liga dos Clubes Campeões Africanos.