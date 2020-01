As formações do 1º de Agosto e do Petro de Luanda, últimos classificados nos seus grupos, estão "proibidas" de perder pontos, este sábado, 11, sob pena de comprometerem a passagem aos quartos-de-final da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol.

As duas equipas angolanas ainda não ganharam nenhum jogo, dos três já realizados nesta competição, e em caso de não pontuarem este sábado ficam matematicamente afastadas de se qualificarem à outra fase.

Em Lubumbashi, na República Democrática do Congo, o 1º de Agosto vai jogar a quarta jornada contra o TP Mazembe local, adversário que no passado dia 27 de Dezembro empatou a um golo no Estádio 11 de Novembro, em Luanda.

O TP Mazembe lidera o grupo A, com sete pontos, ao passo que a equipa angolana é a quarta e última classificada, com dois.

O 1º de Agosto iniciou a campanha com um empate no seu reduto diante do Zesco United da Zâmbia (1-1), e perdeu contra o Zamalek do Egipto por 0-2.

Já o Petro de Luanda, no grupa C, foi goleado por uns expressivos 4-1 diante do Wydad de Casablanca de Marrocos, em Marrocos, em jogo da última jornada da primeira volta da terceira jornada da Liga Africana de Clubes Campeões em futebol.

No Petro de Luanda, a defesa tem sido uma dor de cabeça para o técnico Tony Cosano. Os "tricolores", em três jogos, consentiram oito golos e marcaram apenas dois, por isso têm a pior defesa da Liga.

Nesta segunda volta, os petrolíferos recebem em casa o Wydad Athletic Club, já este sábado, e depois o Mamelodi Sundowns, líder do grupo, com sete pontos.

Os marroquinos ocupam a segunda posição, com cinco, o USM da Argélia está em terceiro, com dois, e em último lugar está o Petro de Luanda, com um.

Em caso de derrota, as duas formações angolanas vão apenas cumprir calendário nas duas últimas jornadas dos seus grupos.