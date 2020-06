No documento, os clubes não são as únicas instituições desportivas em falta com a APBL. A Federação Angolana de Basquetebol (FAB), órgão-reitor da modalidade no país, está com uma dívida de 150 mil kwanzas.

Segundo notas das demonstrações financeiras de 2019 a que o Novo Jornal teve acesso, o Atlético Sport Aviação (ASA) é apontado como um dos maiores devedores da Associação Provincial de Basquetebol (APBL).

Durante o ano passado, o mapa apontava que o ASA deve mais de 475 mil kwanzas, um ranking liderado pela Academia de Anunciação, com 731 mil, e pela Escola Desportiva «Formigas do Cazenga», na segunda posição (644 mil kwanzas).

No mapa de dívidas, o Clube Desportivo Cidade do Kilamba é o terceiro maior devedor, com 547 mil kwanzas a pagar à APBL.

No documento, os clubes não são as únicas instituições desportivas em falta com a instituição em causa. A Federação Angolana de Basquetebol (FAB), órgão-reitor da modalidade no país, está com uma dívida de 150 mil kwanzas.

De custos com o pessoal, a APBL teve, em 2019, uma subida avaliada em três milhões e 340 mil kwanzas, em relação aos dois milhões 930 mil Kz de 2018.

De activos, em 2019, a instituição fechou com mais de quatro milhões de kwanzas, em função dos mais de um milhão e 700 de 2018, aponta o documento consultado pelo NJ.

De acordo com a mesma, a maioria dos clubes devedores comprometeu-se em liquidar todas as dívidas, para evitar sanções por parte da instituição.

"Sabemos das dificuldades pelas quais muitos clubes têm passado. Temos garantia da parte deles que, ainda em 2020, vão regularizar os seus pendentes. Caso não cumpram com as promessas, poderão ser alvos de sanções e proibidos de participar nas actividades sob tutela da APBL", alerta a APBL em nota de fundamentação.

A APBL é uma associação desportiva de utilidade pública e de direito angolano, sem fins lucrativos, cujo objectivo social é a promoção do basquetebol na capital do país (Luanda).

