A Confederação Africana de Futebol (CAF), órgão reitor do desporto-rei no continente, suspendeu nesta sexta-feria, 13, todos os jogos de qualificação para o Campeonato Africano das Nações de 2021, que inicialmente estavam marcados para os dias 25 e 31 do corrente mês.

De acordo com a nota da CAF a que o Novo Jornal teve acesso, a suspensão surge como medida de prevenção da pandemia do coronavírus que assola o mundo, com mais casos na Ásia e na Europa.

No duplo jogo de qualificação suspenso, os Palancas Negras tinham jogo marcado com a sua similar da República Democrática do Congo (RDC), sendo que a primeira-mão se disputaria na vizinha RDC, país onde já se regista um caso da pandemia.

Num outro comunicado divulgado nesta sexta-feira, a que o NJ teve igualmente acesso, a Federação Congolesa de Futebol (FCF), suspendeu durante 30 dias todos os jogos do principal campeonato de futebol daquele país que tem uma vasta fronteira com Angola.

Sem registo da pandemia em Angola, a Federação Angolana de Futebol (FAF) agendou para este fim-de-semana a disputa de mais uma jornada do Girabola ZAP, com destaque para o encontro entre 1º de Agosto - Bravos do Maquis do Moxico, sábado.

No domingo, o líder Petro de Luanda recebe no estádio 11 de Novembro o Interclube.