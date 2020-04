A informação foi avançada esta quinta-feira no final de um encontro entre membros da Federação Angolana de Futebol e os clubes da competição nacional.

Interrompida em Março quando faltavam cinco jornadas para o fim, por causa da pandemia do novo coronavírus, a prova era liderada pelo Petro de Luanda (54 pontos), seguido do 1º de Agosto (51) e menos um jogo.

O encontro decorreu na sede da federação, na Urbanização Nova Vida, em Luanda.

Assim, Petro (15 títulos) e 1º de Agosto (13) serão os representantes do País na Liga Africana de Clubes Campeões, enquanto do trio Interclube, FC Bravos do Maquis e Sagrada Esperança sairá as duas formações para a Taça da Confederação, em função das respectivas possibilidades financeiras.