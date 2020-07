Fontes confidenciaram ao NJ que, em virtude de Jeremias Simão ter sido exonerado do cargo de presidente do Conselho Técnico, a FAF adiou, para 29 de Julho, o sorteio do Girabola ZAP 2020 - 2021, que inicialmente estava marcado para 8 do mesmo mês.

Uma semana depois da exoneração de Jeremias Simão, presidente do Conselho Técnico da Federação Angolana de Futebol (FAF), os corredores do órgão que rege o desporto-rei no país continuam agitados, soube o Novo Jornal de fontes ligadas ao dossiê, tendo estes afirmado que não havia motivos para que isto acontecesse, numa fase em que a instituição prepara o sorteio do Girabola ZAP, prova maior do futebol doméstico.

As fontes garantiram que as relações entre a direcção da FAF e o Conselho Técnico Desportivo (CTD) não têm sido boas, por razões não explicadas entre as partes.

"Jeremias Simão é um quadro sénior da FAF. É inexplicável que o homem que conhece todos os cantos da casa seja destituído do cargo, sem qualquer explicação plausível", avança uma fonte da instituição a este semanário.

O interlocutor confidenciou ao NJ que, em virtude de Jeremias Simão ter sido exonerado do cargo de presidente do Conselho Técnico, a FAF adiou para 29 de Julho o sorteio do Girabola ZAP 2020 - 2021, que inicialmente estava marcado para o dia 8 do mesmo mês.

"Os embaraços já começaram. Sem o elenco do senhor Jeremias, a FAF não tem quadros humanos para executar os trabalhos que são responsabilidades do CTD", alerta a fonte, tendo frisado que a direcção da instituição já está no mercado à procura de substitutos. "É caso para dizer que a casa começou por ser construída sem tecto".

Na terça-feira, 30, o NJ teve acesso ao comunicado oficial n.º 19/SG/2020, assinado pelo secretário-geral da FAF, Fernando Costa, que apontava a realização do sorteio a 8 de Julho, tendo reservado o período de 13 a 31 de Julho para a vistoria aos campos.

