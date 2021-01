Após terem sido ouvidas as seis testemunhas do caso "eleições na FAF", a defesa de Norberto de Castro diz estar confiante numa decisão favorável ao empresário, que poderá ser a anulação de todo o processo que elegeu os actuais órgãos sociais da instituição que rege o desporto-rei no País, avançou ao Novo Jornal Nascimento Kengue, advogado do queixoso.

De acordo com o advogado, o facto de as testemunhas da FAF não terem dito quase nada, sempre que o juiz as questionasse, dá maior possibilidade para que Norberto ganhe razão junto do Tribunal Provincial de Luanda, instituição que julga o processo.

"Não temos dúvidas de que a razão esteja do lado do nosso cliente. Durante a fase de audição, as testemunhas da FAF mostraram-se não dominar o assunto. Só o facto de o Tribunal Provincial de Luanda ter decidido em anular a tomada de posse dos órgãos sociais dos eleitos a 14 de Novembro já nos dá a entender que podemos estar perto da razão", admitiu Nascimento Kengue.

