De acordo com a proposta de orçamento, a Federação Angolana de Futebol (FAF) prevê, para este ano, gastar 2,5 milhões de dólares, o equivalente a mais de mil milhões de kwanzas, segundo o documento a que o Novo Jornal teve acesso.

Dos valores publicados no mapa de orçamento para 2020, 50%, o equivalente a mais de 709 milhões kwanzas, serão gastos na participação das selecções angolanas durante as competições internacionais, sendo que, para os Palancas Negras, com vários compromissos já assumidos, as despesas estão avaliadas em mais de 331 milhões de kwanzas.

Quanto às eliminatórias de acesso ao Mundial 2022, no Qatar, a FAF tem custos estimados em 165 milhões de kwanzas, que irão cobrir os quatro encontros previstos.

Relativamente ao CAN 2021, a ser realizado nos Camarões, o documento elaborado pela FAF prevê, também, consumir 165 milhões de kwanzas, com a previsão de quatro jogos.

Essa será a 33.ª edição do CAN, organizado pela Confederação Africana de Futebol (CAF).

A fase final desta edição ocorrerá nos Camarões pela segunda vez, após a edição de 1972.

Segundo o documento elaborado pelo elenco em fim de mandato, sob presidência de Artur de Almeida e Silva, os gastos com o pessoal vão consumir perto de 541 milhões de kwanzas, que, conforme o cálculo percentual, chegam aos 38,24% do mapa de despesas.

Sobre os subsídios de Natal e férias, o órgão- reitor vai gastar mais de 15 milhões de kwanzas este ano.

Manutenção do site da FAF custa 1,5 milhões de kwanzas

Este ano, a FAF, para a manutenção do seu site, actualizado diariamente, poderá gastar um milhão e 515 mil kwanzas.

Ainda em 2020, o mapa de orçamentos não antevê a implementação do FIFA conecter nas Associações Provinciais de Futebol (APF).

Quanto aos apoios aos seus filiais, a despesa está avaliada em 26 milhões e 943 mil kwanzas.

Para a 6.ª edição dos Jogos Desportivos da CPLP, que inicialmente vão decorrer de 26 de Julho a 1 de Agosto, no Rio de Janeiro, Brasil, pretende gastar 37 milhões com a delegação.

Sonangol, Sodiba e ZAP vão contribuir com 317 milhões de Kz

Dos quatro patrocinadores da FAF para 2020, três (Sonangol, ZAP e Sodiba) vão contribuir para

as despesas desta instituição com 317 milhões de kwanzas, sendo que o Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD) vai ajudar com 200 milhões de kwanzas.

A Federação Internacional do Futebol Associado (FIFA) e a Confederação Africana de Futebol (CAF) também vão financiar 337 milhões de kwanzas, dos quais 225 milhões da FIFA e 112 milhões da CAF.

Em termos percentuais, o somatório dos patrocínios das instituições mencionadas nos parágrafos acima é equivalente a 95,2%, de acordo com o cálculo efectuado pelo Novo Jornal.

Os rendimentos suplementares, referentes aos direitos de transmissão, segundo a FAF, vão contribuir com 350 milhões de kwanzas.