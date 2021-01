Com a FAB órfã de patrocinadores desde Julho de 2019, a nova direcção, sob tutela de Moniz Silva, tem, nos últimos dias, negociado com a Unitel, para que essa "regresse" à instituição, a fim de voltar a ocupar a função que já desempenhou.

A Federação Angolana de Basquetebol (FAB), sob gestão do empresário angolano Moniz Silva, tem, nos últimos dias, negociado com a maior operadora de telefonia móvel nacional, a Unitel, para que essa volte como principal patrocinador da instituição, apurou o Novo Jornal através do líder máximo do órgão que rege a modalidade no País.

Em contacto telefónico com este jornal, o patrão da FAB avançou que o seu pelouro tem usado todas as cartas para convencer a direcção da Unitel a voltar a patrocinar o Campeonato Nacional de Basquetebol, vínculo "quebrado" em 2019, quando o presidente era o demissionário Hélder Cruz Maneda.

"Nada ainda foi assinado formalmente com a Unitel, mas posso assegurar-lhes que estamos a negociar, para que uma das maiores empresas do País, que por sinal já esteve na nossa casa, possa voltar a ser o principal patrocinador", confidenciou Moniz Silva ao NJ.

Em Julho de 2019, depois de um período de muita turbulência entre as partes, a Unitel anunciava o fim do vínculo assinado em 2017, onde a operadora se tornava principal patrocinador do Campeonato Nacional de Basquetebol, sendo as duas edições ganhas pelo 1.º de Agosto.