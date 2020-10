Neste sábado, 24 de Outubro, assinalam-se os 75 anos de existência da Organização das Nações Unidas (ONU). A instituição surge após o fim de um dos episódios mais dramáticos da História Universal, a Segunda Guerra Mundial, tendo em conta a necessidade de os países e povos se unirem em prol da paz mundial. Este conflito, que durou seis anos (1939-1945), deixou feridas na alma dos povos e marcas profundas nas estruturas das nações. Erros foram cometidos e excessos permitidos. A humanidade pagou com sangue, suor e lágrimas os efeitos de ambições expansionistas alimentadas de uma eficiente máquina de propaganda que se encarregou de espalhar populismo rasca e um nacionalismo bacoco, em nome da supremacia racial ou subjugação/dominação dos povos. Uma organização "organizada" que promove a paz, a unidade e a concórdia entre os povos. Uma organização com estruturas e vocação para o desenvolvimento humano, social e cultural, capaz de "desarmar" mentes e com autoridade para fazer respeitar direitos universais do homem. A defesa, a promoção da paz, o bem-comum, o desenvolvimento humano e social foram suficientes para unir nações e há 75 anos que assim tem sido.