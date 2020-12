Com o desporto angolano «entalado» numa crise financeira, a oito dias do início do Girabola, clubes pressionam MINJUD para a subvenção. Estado diz que responsabilidade dos testes da Covid-19 é dos organismos que representam as formações desportivas.

Depois do anúncio feito pela FAF sobre o início do Girabola a 26 do corrente mês, os clubes do interior mostram-se preocupados e incapazes financeiramente, situação que os obrigou a forçarem um webinar entre os intervenientes, a fim de se fazer um documento que pressione o Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD) a subvencionar cerca de 50% dos custos dos testes da Covid-19, apurou o Novo Jornal junto dos participantes da prova.

Entaladas numa crise financeira, face à perda de patrocinadores, as formações contactadas por este jornal admitem ter as condições já criadas para o começo da prova, mas os seus cofres não são capazes de aguentar a subvenção dos testes de Covid, por isso pedem à entidade reitora, no caso o MINJUD, que as ajude, para evitar desistências prematuras.

Em entrevista ao Novo Jornal, Luís Borges, presidente da Académica do Lobito, um dos clubes participantes, assegurou que as condições no seu emblema estão criadas para o reatamento, mas alerta que o dinheiro para garantir a aquisição dos testes será uma dor de cabeça aos clubes com poucos rendimentos.

