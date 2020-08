Actual direcção do Sport Huambo e Benfica acusa OMATAPALO de ter abandonado a reabilitação do estádio, mas construtora diz que deixou por incumprimento dos termos contratuais do dono da obra.

A direcção do Sport Huambo e Benfica (ex-Mambroa) ameaça levar a tribunal a OMATAPALO, em virtude de a construtora ligada a Luís Nunes, actual governador da Huíla, ter abandonado há 12 anos a reabilitação do estádio que estava sob sua jurisdição, apurou o Novo Jornal.

Amílcar Kandimba, presidente de direcção do clube encarnado do planalto central, confidenciou ao NJ que o abandono causado pela OMATAPALO tem causado desesperos no seio da massa associativa do histórico do Huambo.

"Estamos a reivindicar o abandono das obras de reabilitação do estádio, cujo responsável é a construtora OMATAPALO. Nunca nos deram explicações, tendo prometido que vão levar a tribunal a empresa em que foi confiada a missão de trazer nova imagem ao recinto desportivo", sustentou o dirigente desportivo.

O interlocutor esclareceu que o processo que culminou com a demolição do anterior estádio e com a construção de um novo foi uma decisão unilateral do Governo local, sem que a mesma passasse sob crivo da direcção do clube.

"Depois de o Executivo ter feito todas as suas diligências, apenas fomos informados para participar do lançamento da primeira pedra, sendo que a mesma, na altura, contou com a presença de várias entidades, com destaque para o então ministro da Juventude e Desportos, Gonçalves Muandumba, e o ex-secretário de Estado para as Obras Públicas e Urbanismo, Joanes André, actual deputado à Assembleia Nacional. Fomos colocados à margem de todas as diligências, mesmo sendo os beneficiários directos", lembra o responsável.

Amílcar Kandimba, apesar de reconhecer que o estádio se encontrava em estado avançado de degradação, lembra que o mesmo ainda acolhia alguns treinos, sobretudo dos escalões de formação.

A fonte directiva lembra, igualmente, que o estádio é um dos primeiros a ser erguido na era colonial em Angola e é descrito como sendo o que possuía a melhor relva do País e uma das melhores pistas de atletismo em terra pelada.

O presidente de direcção sustentou que, 10 anos depois (1991), a «catedral» acolheu duas partidas entre as selecções do Huambo e a de Portugal, ambas em sub-20, esta última na altura campeã em título mundial, com as estrelas como Brassard, Nélson, Capucho, Jorge Costa, Rui Bento, Paulo Torres, Peixe, Rui Costa, Figo, João Pinto, Gil e Toni.

