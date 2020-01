As duas competições que Angola acolhe pela primeira vez foram apresentadas oficialmente este fim-de-semana, numa cerimónia presidida pela ministra da Juventude e Desporto, Ana Paula do Sacramento Neto, nas instalações do Clube Náutico da Ilha de Luanda.

Participarão da prova 33 atletas de quatro países, nomeadamente Angola campeã em titulo em masculino, África do Sul, Moçambique e Portugal, este último convidado pela organização.

Os angolanos têm como objectivo a qualificação das duplas masculina e feminina aos Jogos de Tóquio2020, a revalidação do título africano em masculino e atingir o pódio em feminino.

As competições estão a ser organizadas pela Federação Angolana dos Desporto Náuticos (FADEN) e International Sailing Federation (ISAF), sigla em inglês.

Na ocasião, a ministra regozijou-se pela organização da prova e mostrou-se optimista quanto a qualificação de Angola aos jogos olímpicos, assim como na conquista do africano.

Lamentou o número reduzido de países na prova e apelou para que durante a competição vinque a "bandeira do fair-play".

Cada embarcação vai fazer 10 regatas (volta) no total, por dia farão duas voltas que terá a duração de 50 minutos cada.