A Administração Geral Tributária (AGT) alargou o prazo de pagamento da 1ª prestação do Imposto Predial Urbano (IPU) até ao fim do mês de Abril.

Em comunicado, a AGT informa que o prazo de 31 de Janeiro foi prolongado até 30 de Abril devido a dificuldades geradas no seio das famílias pela sobrecarga de impostos que coincidem com o final do primeiros mês do ano.

A AGT sublinha ter conhecimento das dificuldades que os contribuintes estão a sentir para cumprir com as suas obrigações, nomeadamente esta primeira prestação do imposto que deveria ser realizada até à próxima sexta-feira.

Normalmente, o IPU é pago em duas prestações, nos meses de Janeiro e Julho.

Este calendário pode ser transformado em quatro prestações se o contribuinte para isso obtiver autorização da AGT, nos meses de Janeiro, Abril, Julho e Outubro.

Este imposto, o IPU é referente ao valor dos prédios urbanos e ou aos rendimentos deles provenientes quando se encontram na condição de aluguer e a taxa é correspondente a 0,5% sobre o valor patrimonial que passa os 5 milhões Akz ou ainda 15% sobre o total do obtido através do arrendamento.