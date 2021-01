O País comercializou em 2020, cerca de 2.782.717 toneladas métricas de combustíveis líquidos, o que resultou numa receita equivalente a 449.4 mil milhões de kwanzas, o que representa um decréscimo de 30% em relação ao ano anterior, revelou hoje o director-geral do Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo (IRDP), Albino Ferreira.

O responsável falava esta terça-feira, 26, durante o encontro de balanço das actividades das empresas do sector, tendo sublinhado que da quantia vendida 25% tiveram como origem a Refinaria de Luanda, 3% a pequena refinaria de Cabinda da empresa Cabinda Golf Oil Company (Cabgoc - Topping Cabinda) e 72% importados, estes últimos no valor de 913.1 milhões de dólares.

Angola conta com uma capacidade de armazenagem de combustíveis líquidos em terra de aproximadamente 680.011 metros cúbicos, dos quais 358.511 metros cúbicos, o que corresponde a 52,45% do total, pertencem à Sonangol Logística e os restantes 321.500 metros cúbicos, 47,55%, são propriedade da Pumangol.

"No final do ano foram registados 951 postos de abastecimento em estado operacional, (menos 17 em relação ao ano anterior) repartidos pelas distribuidoras Bandeira Branca, com 432 (45,4%), Sonangol Distribuidora (341) ou 35,9%, Pumangol, com 78 postos (8,2%), Sonangalp 60 postos (6,3%) e a Total Marketing & Services Angola (TOTAL) com 40 postos (4,2%).