Até final de 2020, somente um terço das 25 instituições bancárias que operam no Sistema Financeiro Nacional cumpriu com a exigência do Banco Nacional de Angola (BNA), de conceder crédito no valor mínimo de 2,5% do activo líquido registado nos seus balanços a projectos ligados ao sector real da economia, observou o Novo Jornal.

Se, de um lado, oito "pequenos e médios" bancos comerciais cumpriram com a imposição do BNA de disponibilizar crédito no valor mínimo de 2,5% do activo líquido registado, de outro, o mesmo não se pode dizer do volume mínimo de projectos financiados, já que o Aviso n.º 10/20, de 3 de Abril, estabelece que "cada banco devia conceder, até final do ano passado, 20 novos créditos a projectos". Contudo, isso não aconteceu, já que, no conjunto, os oito bancos disponibilizaram simplesmente 50 empréstimos".

Trata-se do Standard Bank Angola (SBA), do Banco de Investimento Rural (BIR), do Keve, do Yetu, do Finibanco Angola (FNB), do Banco Caixa Angola (BCGA), do Banco de Negócios Internacionais (BNI) e do Banco Valor (BVB).

