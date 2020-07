O Banco Nacional de Angola (BNA) sancionou 12 bancos comerciais por não terem cumprido uma orientação que previa a concessão de crédito ao sector produtivo no valor de, pelo menos, 2% do valor total dos activos registados nos seus balanços a 31 de Dezembro de 2018.

"Verificando-se o incumprimento da meta estipulada nos referidos avisos, bem como dos requisitos de informação a estes associados, o Banco Nacional de Angola, ao abrigo da Lei n.º 12/2015, de 17 de Junho, Lei de Bases das Instituições Financeiras, instaurou processos de contravenção e aplicou sanções pecuniárias aos 12 bancos comerciais", lê-se num comunicado publicado na página do BNA.

Neste âmbito, foram sancionados o Banco Prestígio, com uma multa de 34,5 milhões de Kwanzas, o Banco de Negócios Internacionais, com 45 milhões, o Finibanco Angola, com 35 milhões, o Banco Yetu, com 32,5 milhões.

Também o Banco Comercial Angolano foi multado com 44 milhões de Kwanzas, bem como o Banco Comercial do Huambo, com 32,5 milhões.

Da lista constam ainda o Banco de Comércio e Indústria, multado com 26 milhões de Kwanzas, o Banco Fomento de Angola, com 45 milhões, o Banco Bai Microfinanças, com 27,5 milhões, o Banco Sol, com 23 milhões, o Banco Millennium Atlântico, com 40 milhões, e o Banco BIC, com 39 milhões.