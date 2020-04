A Comissão Económica do Conselho de Ministros decidiu hoje que os bancos comerciais que encerraram 2019 com um activo líquido igual ou superior 1,5 biliões de kwanzas são obrigados a financiar as cooperativas e pequenas e médias empresas que se encontram na cadeia de produção de um dos 54 produtos definidos no Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (Prodesi).

O financiamento deve ser realizado durante o ano em curso, sendo que foi aprovado devido à pandemia Covid-19. Quanto aos outros bancos, de acordo com as 35 medidas imediatas para combater os efeitos da pandemia do novo coronavírus hoje aprovadas, são forçados a financiar um número mínimo de 25 novos créditos para as mesmas entidades e finalidades.

O financiamento de novos créditos é descontado das reservas obrigatórias e deve ser equivalente a "um mínimo de 2,5% do valor total do activo líquido de cada banco", explicou na ocasião o governador do Banco Nacional de Angola (BNA), José de Lima Massano.

Já o custo do crédito não pode ser superior a 7,5%, devendo respeitar as maturidades definidas no Projecto de Apoio ao Crédito (PAC).

"Para este ano de 2020, estamos a falar de cerca de 300 mil milhões de kwanzas que serão afectados aos 54 produtos que fazem parte da lista de prioridade do PRODESI", concluiu o Governador do BNA.

A Comissão Economia do Conselho de Ministros realizou hoje, 09 de Abril, a sua 3ª. Reunião Ordinária, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, e nesta foram aprovadas um conjunto de medidas de carácter imediato a adoptar pelo Governo em resposta aos desafios da pandemia da Covid-19 e dos desafios colocados pela redução acentuada do preço do barril de petróleo no mercado internacional sobre as empresas e as famílias.