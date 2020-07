O Banco Nacional de Angola (BNA) procedeu até ao dia 16 de Julho do ano em curso, a 139 operações de compra de Obrigações do Tesouro na plataforma de negociação da BODIVA, referentes à compra de títulos a 80 empresas, tendo desembolsado um total de kz 93,5 mil milhões, enquadradas nas medidas de alívio económico.

Ainda na semana de 13 a 17 de Julho, os bancos comerciais recorreram à Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez na maturidade Overnight (FCO), numa média diária de 16,8 mil milhões de Kwanzas, indica uma nota do Banco Nacional de Angola (BNA), divulgada esta terça-feira, 21, na sua página oficial.

Segundo a nota, no mesmo período, no mercado interbancário, os bancos comerciais realizaram 137 operações de cedência e tomada de liquidez em moeda nacional no montante de 218,3 mil milhões de Kwanzas.

As operações em moeda nacional foram realizadas à taxa de juro média de 15,50% ao ano.