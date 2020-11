O Banco Nacional de Angola (BNA) divulgou hoje, 17, no seu site que foram disponibilizados, através do Tesouro Nacional, 200 milhões de dólares norte-americanos através da sua plataforma Bloomberg FXGO, mas a "procura global" foi de apenas 32 milhões USD.

A "operação de venda de divisas à vista" teve a atenção de 10 bancos comerciais, que solicitaram a aquisição de 32 milhões USD a uma taxa média ponderada de 662,661 kwanzas por dólar, resultado da oferta máxima e mínima, respectivamente, de 660,000 e 668,232 Kz.

Com esta operação, o BNA informa ainda que a oferta se revelou excessiva para as necessidades ou possibilidades do mercado, porque foram apenas "efectivados" 32.257.345,00 dólares.

O Banco Central não avança quaisquer razões para tão escassa procura.

Esta operação surge 24 horas depois de uma outra semelhante, realizada na segunda-feira, 16, onde o BNA, através da mesma plataforma e com suporte no Tesouro Nacional, foram igualmente disponibilizados 200 milhões USD mas apenas foram efectivados 120,7 milhões.

Desta feita, com concurso de 20 bancos comerciais e a moeda norte-americana a alcabçar por unidade os 664,006 Kz, a média ponderada a partir do valor mínimo e máximo, respectivamente, de 655,5 e 670,00 Kz.

Entretanto, hoje ficou-se a saber que a moeda nacional desvalorizou em Outubro 5,71% face à moeda dos EUA, consolidando-se no câmbio de 668,84 kwanzas por dólar, conforme avançou o gabinete de estudos e estratégia da Comissão do Mercado de Capitais, somando uma desvalorização desde o início do ano de 26,3 por cento.