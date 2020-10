O Banco Nacional de Angola realiza hoje o primeiro leilão de divisas a prazo, disponibilizando, nesta primeira sessão, 25 milhões de dólares norte-americanos com liquidação efectiva em D+30, ou seja, 30 dias úteis depois da compra.

A medida está inserida no âmbito do programa de reformas do mercado cambial e a sessão está aberta à participação de todos os bancos comerciais, nas mesmas condições aplicáveis aos actuais leilões de moeda estrangeira.

"Com a introdução de leilões a prazo, o Banco Central procura conferir maior previsibilidade ao mercado cambial e contribuir para a evolução informada da taxa de câmbio", é explicado na página oficial do Banco Nacional de Angola na internet.

Esta iniciativa visa instituir a prática de formação e utilização de taxas de câmbio futuras e estabelecer um mercado de futuros cambiais no sistema financeiro angolano.

Segundo o BNA, em consequência desta prática, os bancos comerciais terão melhores condições de negociar vendas a prazo aos seus clientes, transmitindo desta forma maior segurança ao mercado no que diz respeito à disponibilidade de moeda estrangeira bem como à taxa de câmbio aplicável, servindo assim para mitigar o risco cambial nas transacções cambiais, em particular nas operações de comércio externo.