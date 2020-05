O mundo está diferente. A contas com um inimigo que nem sabemos bem o que é, e que tomou conta dele. De nós. De todos. Nem até quando vai estar entre nós. Esperemos que ele, o inimigo invisível que nos preocupa, quando desaparecer, o mundo esteja melhor. Que o ser humano que habita este pedacinho de pó que gravita pelo Universo esteja mais consciente da sua pequenez. Do seu quase nada perante as forças indomáveis da natureza quando se descontrola.