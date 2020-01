Sílvio Burity deixou hoje o lugar de presidente do conselho de administração da Administração Geral Tributária (AGT), cargo que passa a ser ocupado por Cláudio Paulino dos Santos, soube o Novo Jornal junto de fontes ligadas à AGT e ao Ministério das Finanças (MinFin).

Cláudio Paulino dos Santos, que era até aqui director nacional do Gabinete de Organização e Métodos do Ministério das Finanças, é o novo PCA da AGT.

A cerimónia de empossamento do novo responsável da AGT e outros quadros seniores do sector teve lugar esta tarde, quarta-feira, 15, no MinFin e foi presidida pela ministra das Finanças, Vera Daves.

O novo PCA da AGT é jurista de formação, foi director da Direcção dos Grandes Contribuintes naquela instituição antes de exercer a função de director nacional do Gabinete de Organização e Métodos.

Num comunicado, o agora ex-PCA da AGT recorda que chegou ao fim um ciclo iniciado em 2017, onde aproveita para agradecer o apoio que lhe permitiu levar a AGT a cumprir os objectivos definidos.

Sílvio Burity sublinha ainda que a missão de um PCA da AGT "é difícil e incompreendida", apelando a que os quadros do organismo responsável pelos impostos em Angola "cumpram com zelo e responsabilidade" a sua missão sem esquecer o "máximo respeito" que o contribuinte merece.