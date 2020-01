Companhias aéreas da Namíbia e da África do Sul à beira do colapso financeiro

A South African Airways (SAA), da África do Sul, que já foi a mais poderosa transportadora aérea em África, e a Air Namibia, a companhia de bandeira namibiana, estão com a corda na garganta devido a profundas crises financeiras e depois de ambas terem recebido dezenas de milhões de dólares norte-americanos para se manterem no ar.