A informação consta de um comunicado em que a ANPG diz que este resultado permitirá que a Eni consolide ainda mais a sua presença de longo prazo no Pais.

"A Eni, com 60% de participação, será a operadora da licença, localizada em águas profundas na inexplorada Bacia do Namibe. O grupo empreiteiro incluirá a Sonangol P&P, com 20% de participação, enquanto os 20% restantes serão atribuídos a um terceiro parceiro durante o fecho do contrato", refere o comunicado.

A atribuição do Bloco 28 "surge como resultado da primeira ronda internacional de licitações competitivas, em que blocos localizados na Bacia do Namibe-Benguela foram apresentados pela ANPG como parte da oferta de licenças de gás e de petróleo para onshore e offshore, planeada para o período 2019-2025", lê-se ainda no documento.

O Bloco 28 está localizado numa área de exploração fronteiriça, a algumas dezenas de km da costa, a profundidades de água que variam entre os 1.000 e os 2.500 metros.