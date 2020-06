O Banco Nacional de Angola (BNA) divulgou hoje uma nota onde informa que comprou injectou 23,8 mil milhões de Kz em 35 empresas através da compra de obrigações do tesouro permitida pela Linha de Liquidez de Compra de Títulos que ascende a 100 mil milhões Kz.

Esta compra, enquadrada nas medidas de alívio à economia, oficializada por dois instrutivos, o nº6 e o nº9 deste ano, foi realizada a 29 de Maio por via de 55 operações de compra de Obrigações do Tesouro na plataforma de negociação da Bodiva.

Foram empregues na acção 23,8 mil milhões de Kz e a tramitação dos processos ocorreu junto dos bancos comerciais, com destaque para o BFA, que empregou 12,71 mil milhões KZ em compras de obrigações de nove empresas, seguindo-se o BPC, com 2,48 mil milhões e duas empresas envolvidas.

Aparece depois o BCGA, que gastou nesta operação, em três empresas, 2,04 mil milhões, depois o BE, com 1,92 mil milhões em duas empresas, e ainda o Atlântico, que efectivou a aquisição junto de oito empresas, num montante de 2.38 mil milhões KZ. O BCI surge a seguir na lista disponibilizada pelo BNA, com 1,68 mil milhões em cinco empresas.

Especificamente foram gastos 23.794.105.021,08 Kz de um plafond aprovado de 100 mil milhões, tendo sobrado ainda 76.205.894.978,92 Kz para futuras operações similares.

Estas medidas visam permitir ao sector empresarial, sufocado pela grave crise económica gerada pela pandemia da Covid-19, respirar através da injecção de capital que vai criar a liquidez possível para lhes permitir manter a actividade.