Um ano depois, no mesmo lugar, o mesmo protagonista e um novo guião. Um guião mais bem elaborado, previamente estudado e preparado para evitar as "imprecisões estatísticas" do passado. Um "actor" imprevisto e letal surge para baralhar/complicar as contas e justificar muitas das medidas tomadas e acções adiadas, a Covid-19. Destapou todas as nossas fragilidades sociais e um sistema de saúde já quase moribundo, entrou para as contas da Nação e dividiu protagonismo no discurso, na organização e na disposição dos presentes à cerimónia. Combate à corrupção, recuperação de activos, calendário das eleições autárquicas, diversificação da economia e atracção de investimentos, promoção do emprego, combate à pobreza, melhoria e aumento de investimento nos sectores da Saúde e Educação, liberdade de imprensa e monopólio do Estado na comunicação social.