De acordo com a Bloomberg, que avança a notícia com base nas declarações do porta-voz do fundo, a reunião foi adiada para dar mais tempo ao FMI para mais discussões com autoridades dos países da África Austral.

A reunião deve ocorrer na segunda quinzena de Agosto, porque o conselho executivo do FMI vai parar por duas semanas, a partir de segunda-feira, informou ainda o porta-voz.

O Governo pediu mais 740 milhões de dólares de ajuda financeira ao Fundo Monetário Internacional (FMI), a juntar a uma moratória no pagamento da dívida deste ano.

O pedido de 740 milhões junta-se aos 3.700 milhões de dólares já acordados e "é justificado com o facto de o choque externo provocado pelo novo coronavírus e com a queda do petróleo" terem provocado "uma quebra substancial na receita", forçando o País a obter financiamentos adicionais face ao inicialmente projectado.

Contas feitas, são mais 3.821 milhões USD para este ano e mais 2.899 milhões em 2021 pedidos por Angola ao FMI.

Segundo o Expansão, que anunciou, na edição de 24 de Julho, o pedido de Angola com base num relatório do FMI, os montantes pedidos para 2020 irão obrigar a uma renegociação da dívida com os credores, designadamente 2.591 milhões de dólares.

Se o pedido for aprovado, e tudo indica que sim, porque o mesmo relatório recomenda a aprovação por considerar que o país mantém a capacidade de reembolso, a dívida de Angola ao FMI irá ser o equivalente a 6,2% do PIB [produto interno bruto] do País.

Mas o documento do FMI, ainda segundo o Expansão, considera que para obter esses fundos, o Governo terá de renegociar a dívida com os credores.

"O aumento [do empréstimo do FMI] forneceria parte do financiamento adicional necessário, com o restante a ser fornecido pela G20 DSSI [iniciativa de suspensão do serviço da dívida do G20] e pela reestruturação da dívida. Além disso, com a expansão esperada da pandemia em Angola, as autoridades gostariam de ter espaço para avançar na importação de medicamentos e de testes e, portanto, está a solicitar uma reformulação dos desembolsos do FMI para o restante de 2020", menciona o documento da instituição de Bretton Woods.

Mas o relatório do FMI aponta também para os riscos associados, pois, com o aumento do financiamento, "a dívida ao FMI equivaleria a 6,2% do PIB angolano", o que se traduziria na maior relação dívida/PIB entre os créditos cedidos pela instituição financeira internacional a um país.

No entanto, os riscos "serão mitigados pela renegociação da dívida com outros credores", defendem os técnicos do FMI.

Um dos exemplos da renegociação da dívida é a moratória de três anos no pagamento de juros e amortizações obtida junto da China, país a que Angola deve perto de 22 mil milhões de dólares, entre dívida bilateral e comercial, e sobre isso, segundo o Expansão, o FMI aponta que Angola "já concluiu a reestruturação da sua dívida com dois "grandes credores" internacionais" e que "está a negociar o alívio da dívida com um terceiro".

O relatório citado pelo Expansão refere ainda que após a moratória de três anos, o pagamento do maior empréstimo terá de ser feito em sete anos, a partir de 2024.

"Desta forma, entre a renegociação com os principais credores e o aumento do financiamento do FMI, estará garantida a sustentabilidade da dívida nos próximos tempos. Mesmo que, segundo o relatório, esta atinja os 123% do PIB no final de 2020", lê-se no semanário económico.