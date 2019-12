De acordo com o comunicado do MinFin, com o preço do barril orçamentado a 55 dólares, este pagamento antecipado da dívida vai traduzir-se em fluxos de caixa na ordem dos 401,5 milhões de dólares por ano, o que representa um aumento na tesouraria de 1,6 milhões de dólares até 2024, data de vencimento inicial do financiamento.

"A eliminação desta dívida insere-se na determinação do Executivo de reduzir as actuais linhas de financiamento com garantia de recursos minerais, nomeadamente o petróleo, dando primazia à emissão de dívida soberana directamente nos mercados internacionais e à negociação de empréstimos com organizações multilaterais, de forma mais transparente e potencialmente menos onerosa", lê-se no texto.

Esta é, segundo o comunicado, "uma medida de gestão de política macroeconómica que permite ao País poupar recursos que podem ser canalizados para outras despesas e manter a meta de sustentabilidade da dívida".

A medida permitirá também, de acordo com a mesma nota, "libertar carregamentos de petróleo para a indústria petroquímica, garantindo, assim, emprego e geração de riqueza ao País".