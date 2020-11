A nota de 2.000 Kwanzas, que surge em tons de verde, homenageia uma das maravilhas de Angola - a Serra da Leba - e é impressa num material semelhante ao plástico (polímero) e possui, numa janela transparente recortada a representação da figura do "Pensador" e a denominação da nota em tinta translúcida, com projecção para ambos os lados da mesma.

Possui ainda uma segunda janela transparente com o formato de uma figura geométrica representando o instrumento musical tradicional "Omakola".

Recorda-se que a nova Série 2020 entrou em circulação no dia 30 de Julho do presente ano, com o lançamento da nota de 200 Kwanzas, sendo a grande diferença em relação a anterior série, e ainda válida, para além do material de que é composta, o abandono da figura do ex-Presidente José Eduardo dos Santos, permanecendo apenas a de Agostinho Neto.

No dia 17 de Setembro, começaram a circular as novas notas de 500 Kwanzas e a 01 de Outubro foi a vez das novas notas de 1.000 Kwanzas entrarem em circulação através dos balcões dos bancos comerciais em todo território nacional.

Importa salientar, que todas as de notas da Série 2012 (Série anterior) continuam a ser válidas e devem continuar a ser aceites como meio de pagamento, pois circularão simultaneamente com as novas notas da Série 2020 até 31 de Dezembro de 2021.