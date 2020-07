Petróleo: Ânsia por melhores dias leva mercados a reagir em alta a queda de stocks nos EUA

Os mercados petrolíferos estão há semanas a fio a aguardar, com evidente ansiedade, por boas notícias das maiores economias do mundo para valorizarem o barril de crude e voltarem aos bons velhos tempos pré-pandemia da Covid-19, e, como se está a ver hoje, basta uma quebra superior à esperada nos stocks norte-americanos para que a matéria-prima volte a brilhar à volta do globo. Mas da OPEP também chegam boas novas.